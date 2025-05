'Hababam Sınıfı'nın elinde okul zili koridorlarda koşturan 'Hafize Ana'sı, 'Gülen Gözler'de Münir Özkul'un tonton eşi 'Nezaket Hanım'ı, 'Neşeli Günler'in turşucu annesi, inatçı 'Saadet Hanım'ı, 'Uykudan Önce' isimli televizyon programının 'Masalcı Teyze'si Adile Naşit… Türk sinemasının unutulmaz kadını Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak.

Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu. Bu rolü Levent Can üstlendi.

"BAŞTA KORKUTUCU GELMİŞTİ"

Levent Can rolle ilgili "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.

"HER SETE O FESLE GİDİYORUM"

Usta sanatçının kızı Güner Özkul ile de bir araya gelen Can, "Kızı sevgili Güner ile birkaç kez buluştuk. Bana babasıyla ilgili birçok anısını anlattı, nasıl yürürdü, ne yerdi, hangi parfümü kullanırdı, hepsini öğrendim. Ve en sonunda bana Münir Usta'nın 'İbiş' karakterini oynarken taktığı fesi emanet etti. 'Bunu film boyunca babamın desteği olarak gör' dedi. Çok duygulandım. O günden beri her provaya, her sete o fesle gidiyorum" dedi.