İngiltere futbolunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig devi Manchester United yönetimi teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün bu kararı derhal yürürlüğe koyduğu belirtildi.

AÇIKLAMALAR BARDAĞI TAŞIRDI

Portekizli teknik adamın bir gün önce yaptığı sert ve tartışma yaratan açıklamaların, ayrılık sürecini hızlandırdığı ifade edildi. Yönetimin, bu çıkışların kulüp içindeki dengeleri olumsuz etkilediği görüşünde birleştiği kaydedildi.

Leed United beraberliği sonrası eleştiri oklarının hedefi olan ve basın toplantısını terk eden Ruben Amorim,

"Buraya sadece hocalık yapmaya gelmedim. Kulübün bütün planlamalarını yönetecek bir menajer olmak için geldim. Biliyorum adım Tuchel, Conte veya Mourinho değil ama ben Manchester United'ın menajeriyim. Bu durum, yönetim değişiklik yapmaya karar verene kadar böyle devam edecek. Pes etmeyeceğim, 18 ay daha veya yönetim ne kadar isterse buradayım." ifadelerini kullanmıştı.

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR FLETCHER

Manchester United’da teknik direktörlük görevini geçici olarak Darren Fletcher’ın üstlenmesi bekleniyor. Kulübün, yeni teknik direktör konusunda kısa süre içinde karar vermesi öngörülürken, yaşanan bu ani ayrılık İngiliz futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sir Alex'ten beri Manchester United teknik direktörleri:

1️⃣ David Moyes - 51 maç

2️⃣ Louis van Gaal - 103 maç

3️⃣ Jose Mourinho - 144 maç

4️⃣ Ole Gunnar Solskjaer - 149 maç

5️⃣ Erik ten Hag - 128 maç

6️⃣ Ruben Amorim - 63 maç

Ruben Amorim'in United karnesi:

63 maç / 25 galibiyet / 15 beraberlik / 23 mağlubiyet