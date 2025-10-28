ASAL Araştırma, 12-18 Eylül tarihlerinde 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2025 Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Yüzde 95 güven sınırında +- yüzde 2.5 hata payı bulunan ankette CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi kullanıldı.
Katılımcılara, "AKP iktidarının başarılı bulduğunuz uygulamaları/icraatları hangileridir?" diye soruldu.
Anket sonuçlarına göre; AKP'nin yüzde 50 ve üzeri başarılı olduğu alanlar şöyle sıralandı:
Savunma Sanayi: %54,7
Ulaştırma: %52,5
Enerji: %51,0
Terörle Mücadele: %50,5
AKP'nin başarı oranının yüzde 50'nin altında olduğu alanlar da belirlendi.
Adalet ve ekonominin en alt sırada bulunması ise dikkat çekti. İşte o sonuçlar:
Dış Politika: %43,5
Kentsel Dönüşüm: %42,6
Sağlık: %41,8
Mülteciler: %34,0
Tarım: %30,2
Eğitim: %29,8
Aile: %29,3
İşsizlik: %28,0
Adalet: %20,3
Ekonomi: %13,2