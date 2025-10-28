ASAL Araştırma, 12-18 Eylül tarihlerinde 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2025 Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yüzde 95 güven sınırında +- yüzde 2.5 hata payı bulunan ankette CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi kullanıldı.

Katılımcılara, "AKP iktidarının başarılı bulduğunuz uygulamaları/icraatları hangileridir?" diye soruldu.

Anket sonuçlarına göre; AKP'nin yüzde 50 ve üzeri başarılı olduğu alanlar şöyle sıralandı:

Savunma Sanayi: %54,7

Ulaştırma: %52,5

Enerji: %51,0

Terörle Mücadele: %50,5

AKP'nin başarı oranının yüzde 50'nin altında olduğu alanlar da belirlendi.

Adalet ve ekonominin en alt sırada bulunması ise dikkat çekti. İşte o sonuçlar:

Dış Politika: %43,5

Kentsel Dönüşüm: %42,6

Sağlık: %41,8

Mülteciler: %34,0

Tarım: %30,2

Eğitim: %29,8

Aile: %29,3

İşsizlik: %28,0

Adalet: %20,3

Ekonomi: %13,2