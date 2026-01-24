Afrika’nın çeşitliliğini ve el değmemiş doğasını keşfetmek isteyen gezginler için rota yeniden çiziliyor. Dünyaca ünlü seyahat dergisi Conde Nast Traveller, bugüne kadar popüler destinasyonların gölgesinde kalan Tanzanya’nın Arusha şehrini, 2026 yılının "ziyaret edilecek en iyi yeri" seçti.

ZANZİBAR'I TAHTINDAN EDECEK YENİ ROTA

Tanzanya, 2024 yılında 2 milyondan fazla turist ağırlayarak rekor kırdı. Ancak bu kitlenin büyük kısmı deniz ve güneş tatili için Zanzibar’ı tercih etti. Uzmanlar ise şimdi daha derin bir deneyim arayanları Arusha’ya davet ediyor. Şehir, sadece vahşi yaşamıyla değil, orman içine kurulan yeni nesil kamp alanları ve lüks safari anlayışıyla dikkat çekiyor.

BİLİM VE DOĞA BİR ARADA

Arusha’nın 2026’daki en büyük kozu, ekim ayında açılacak olan Dr. Jane Goodall Umut Merkezi olacak. Doğayı koruma bilincini interaktif alanlar ve "Bağlılık Bahçesi" ile anlatacak olan bu merkez, şehri sadece bir safari noktası değil, aynı zamanda bir eğitim ve kültür merkezi haline getirecek.

"GİZLENMİŞ BİR VAHA"

TripAdvisor kullanıcıları tarafından 5 üzerinden 4.6 puanla ödüllendirilen Arusha, "Gezginlerin Seçimi 2025" listesine de girmeyi başardı. Bölgenin en çok dikkat çeken noktalarından biri ise Kikuletwa (Chemka) Kaplıcaları. Ziyaretçiler burayı şu sözlerle tanımlıyor:

"Kristal berraklığındaki turkuaz suyuyla burası gür yeşillikler arasında gizlenmiş bir vaha. Suyun sıcaklığı ve berraklığı inanılmaz."