Atatürk’ün kurduğu ve halkına bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) yıllardır üretilen ve vatandaşın da güvenerek aldığı ürünlerin aslında AOÇ imalatı olmadığı bir pasta, lojistik ve tekstil firmasına yaptırıldığı ortaya çıktı.

AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım “Talebi karşılayacak üretim kapasitesi yeterli olmadığı durumlarda, gıda ürünleri hakları kiraya veriliyor” itirafında bulundu. AOÇ markalı peynir, süt, tereyağ, dondurma gibi birçok gıda ürünü özel firmalarca üretilip üzerine “AOÇ” logosu basılıyor. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız konuyu TBMM KİT Komisyonu’nda dile getirdi.

Genel Müdür Yener Yıldırım da Tahtasız’a yazılı bir yanıt gönderdi ve şunları söyledi:

9 ŞİRKETLE ANLAŞMA

“AOÇ markasının Türkiye genelinde bilinirliğinin ve marka değerinin artırılması amaçlanmaktır. Halen Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt, Meyvesuyu ve Bal Fabrikası aktif olarak üretime devam etmektedir. Ancak talebi karşılayacak üretim kapasitesi yeterli olmadığı durumlarda çiftlik kalite standartlarına uygun gıda ürünleri hakları, kiraya verilmesi yöntemiyle üretilmektedir. 9 adet firma ile hakların kiraya verilmesine ilişkin sözleşme imzalanmış, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 27 milyon 185 bin 944 TL gelir elde edilmiştir.”

AOÇ’yi yıllardır parsel parsel kemiriyorlar

Atatürk’ün 1937 yılında 55 bin 538 dekar olarak halkına bağışladığı çiftlik arazisinin 22 bin 428 dekarı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de dahil çeşitli kamu kurum ve özel kuruluşlara satıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanıp hurda yığını haline gelen ANKAPARK da bu araziye yapıldı. AOÇ arazisi 33 bin 110 dekara düştü.

Çiftlik arazisindeki 165 adet arsa da 95’i kamu, 70’i de özel sektöre kiralandı.

AOÇ 2024 yılında 35 milyon lira zarar etti. 2025’de ise 317 milyon TL kâr tahmin ediliyor.

Genel Müdür Yıldırım 2025’in ilk 3 ayında 52 milyon TL karda olduklarını açıkladı.