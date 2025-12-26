Aygün Aydın yıllar önce sosyetik isim Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle adını duyurmuştu. Ayrılıktan sonra Sabancı'yla mesajlarını sosyal medyada ifşalayan ve hamile olduğunu iddia eden Aydın, uzun süre konuşulmuştu. Hakan Sabancı hakkındaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis bile yatan Aydın, yıllar geçse de Hakan Sabancı'nın bu kez Hande Erçel'le yaşadığı ilişki boyunca, ara ara göndermeli paylaşımlarına devam etmişti. Aygün Aydın önceki akşam sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyurdu. Tektaş yüzüğünü Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Aydın "Lotus pırlantası, bataklığın içinde toz bile tutmadan tertemiz kalabilen tek çiçekmiş" ifadelerini kullandı.

