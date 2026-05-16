Ön sipariş sürecindeki yasal belirsizlikler ve iptal tartışmalarıyla gündemden düşmeyen ismini ABD Başkanı Donal Trump'tan alan altın kaplama “Trump Phone” için beklenen adım atıldı.

İlk olarak 100 dolarlık ön ödemelerin alınmaya başlanmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra Trump Mobile şirketi, 499 dolar (yaklaşık 22 bin TL) etiket fiyatına sahip "T1" model akıllı telefonların sevkiyatına bu hafta itibarıyla başlanacağını duyurdu.

Ancak cihazın vaat edilen özellikleri ile teslimat şartlarındaki "şartlı satış" muamması tüketici ortaklarında soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

Şirket, altı ayı aşkın süren sessizliğini bozarak resmi Facebook hesabı üzerinden bir duyuru yayınladı ve ön sipariş veren kullanıcılara bilgilendirme e-postası gönderileceğini, sevkiyatların bu hafta başlayacağını açıkladı.

Tepkilerden çekinen şirketin paylaşımı yoruma kapatması dikkat çekerken, Fortune dergisi tarafından ortaya çıkarılan ön sipariş sözleşmesindeki değişiklikler tartışmaları alevlendirdi.

Güncellenen sözleşme metnine göre şirketin kullanıcılara "cihazın üretileceğini veya satışa sunulacağını garanti etmediği", alınan depozitoların ise sadece bir cihaz satmaya karar verilmesi durumunda "şartlı bir satın alma fırsatını" temsil ettiği belirlendi.

ABD DEĞİL ÇİN YAPIMI ÇIKTI

İlk tanıtımlarında "ABD'de Üretilmiştir" ibaresiyle pazarlanan Android işletim sistemli telefonun, teknik özellikleri incelendiğinde Amerikan menşeli olmadığına dair şüpheler haklı çıktı. Sektör analistlerinin, cihazın Walmart'ta 200 doların altında satılan Çin yapımı ucuz bir modelle birebir aynı özellikleri taşıdığını ortaya çıkarmasının ardından geri adım atan şirket, reklam metnini "Amerikan değerleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır" şeklinde değiştirdi.

Üstelik teslim edilecek uçağın, başlangıçta Trump Organizasyonu tarafından vaat edilenden daha küçük bir ekrana ve daha düşük bir hafıza kapasitesine sahip olacağı kesinleşti.