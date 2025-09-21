2024’te Kadir Ezildi’nin sunduğu “En Hamarat Benim” yarışmasına Isparta’dan katılarak birinci olan sosyal medya fenomeni Semra Dal (Semra Chef), yeni paylaşımıyla gündem oldu. Tesettürlü kimliğiyle tanınan Dal, son yayınladığı videoda türbanını çıkardığını duyurdu.

"BUGÜN SİZİ ŞAŞIRTTIM"

Paylaşımında, “Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen Dal, kararıyla ilgili gelen yorumlara da yanıt verdi. Dal, “Güzel olmak için açılmadım, saçma sapan konuşup durmayın. Ben kapalıyken de güzeldim zaten. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” ifadelerini kullandı.

"HAKARET EDENE DAVA AÇACAĞIM"

Fenomen isim, uygun bir dille yapılan eleştirileri anlayışla karşılayacağını belirtirken, hakaret içerikli yorumlar için ise hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Dal, “Uygun dille eleştirenlere bir şey demiyorum ama hakaret edenlere dava açacağım” dedi.