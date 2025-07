Abdurrahman Tutdere'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Tüm siyasi yaşamım boyunca her zaman haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele ettim.

Her zaman bir avukat olarak hem de bir siyasetçi olarak adaletten, vicdandan asla uzaklaşmadım. Her davranışımı ve işimi önce vicdana, sonra da hukuka uygun bir şekilde yaptım.

Tüm hemşehrilerime açık çağrı yapıyorum. Birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Herkes rahat olsun. Adıyamanlı hemşehrilerimin başını eğecek hiçbir işimiz ve uygulamamız olmadı.

Adalet yerini bulacak. En kısa zamanda işimizin başında olacağız. Herkese selamlarımı iletiyorum. Moralinizi sakın bozmayın.

Tüm çalışma arkadaşlarıma açık çağrımdır; vatandaşlarımızı mağdur etmeden işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.”

“Tüm siyasi yaşamım boyunca her zaman haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele ettim.



Her zaman bir avukat olarak hem de bir siyasetçi olarak adaletten, vicdandan asla uzaklaşmadım. Her davranışımı ve işimi önce vicdana, sonra da hukuka uygun bir şekilde yaptım.



Tüm… pic.twitter.com/Y3KbRpFoQE