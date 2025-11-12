Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte yeni oda mezar bulduklarını duyurdu.
Nitelikli bir oda mezarını gün yüzüne çıkardıklarını belirten Alkan şöyle konuştu:
"İçeri girdiğimizde kline sahnesi, kadın büstü ve vazo bulunmakta. Aynı zamanda mezarın tavan kısmındaysa çapraz figürler yer almakta."
Antik kentte ilk kez bu tür bir mezarla karşılaştıklarını dile getiren müdür şöyle devam etti:
"Buraya yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. Günden güne ziyaretçi sayılarımız artmakta."