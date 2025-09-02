Adıyaman’da yer alan ve Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olarak bilinen Perre Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar, Eski Mısır’ın koruyucu tanrılarından biri olan Pataikos figürüne ulaştı.

Kazıların devam ettiği alanı inceleyen Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazıların “sonsuzluk merdiveni” olarak bilinen nekropol bölgesinde yoğunlaştığını söyledi.

2 BİN 100 YILLIK MEZAR AÇIĞA ÇIKTI

Alkan, ekiplerin yaklaşık 2 bin 100 yıllık bir mezarı ortaya çıkardığını belirtti. Helenistik döneme tarihlenen mezarın, hipoje tarzında inşa edildiğini ve içinde 14 bireyin gömülü olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Mezarın içerisinde Mısır kökenli Tanrı Pataikos tasvirli fayans amulet (nazarlık), çeşitli boncuklar ve farklı amuletler bulunduğunu kaydeden Alkan, bu buluntuların bölgedeki kültürel etkileşimin önemli göstergeleri olduğuna dikkat çekti.

ANADOLU'DA BİR İLK

Buluntuların arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattığını vurgulayan Alkan, "Bu mezar, hipoje tarzında yapılmış ve 14 bireyin gömülü olduğu bir oda mezar. Helenistik döneme ait bu mezarda Tanrı Pataikos figürü bulundu. Bu figür, Anadolu'da yapılan kazılarda ilk kez karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.