Osmanlı Padişahı 4. Murat’ın Bağdat Seferi dönüşünde Adıyaman ziyareti sırasında inşa ettirdiği yaklaşık 380 yıllık Zey Köyü Camisi, mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Caminin inşası sırasında su kaynağını korumak amacıyla 10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde kemerli bir dehliz yapılmış, cami bu yapının üzerine oturtulmuştu. Uzun yıllar yöre halkına hizmet veren bu kaynak, son dönemde etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu.

2010 YILINDAN SONRA BİR İLK

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışları, tarihi caminin altındaki kaynağı yeniden harekete geçirdi. Caminin altından suyun tekrar akmaya başlaması köy halkı tarafından büyük bir sevinç ve bereket işareti olarak karşılandı.

Yöre sakinlerinden Neşet Yalçın, 2010 yılından bu yana bölgede bu kadar güçlü bir su akışı görmediklerini ifade etti. Yalçın, son 12 yıldır kış mevsimlerinin yetersiz geçtiğini ve sadece kendi bölgelerinde değil, Türkiye genelinde ciddi bir su sıkıntısı yaşandığını belirtti. Bu yılki yağışlarla birlikte kaynakların yeniden coştuğunu vurgulayan Yalçın, suyun haziran ve temmuz aylarına kadar akmaya devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

BEREKETİN SİMGESİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Köy sakinleri, suyun yeniden akmasının hem manevi bir değer taşıdığını hem de bölge tarımı ve günlük kullanım açısından bereket getireceğine inanıyor. Suyun geçmişteki bolluğuna kavuşmasıyla birlikte bölgedeki doğal dengenin de yeniden sağlanacağı öngörülüyor. Yetkililer, yeniden canlanan bu tarihi su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.