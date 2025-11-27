Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı yönünde bilgiye ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda bazı cinsel sağlık ürünlerine el konuldu.

'YAPMAK İSTESEM EVDE YAPARIM'

Gözaltına alınan kadınlardan birine basın mensupları, 'Fuhuş için gözaltına alındığınız söyleniyor, neler söyleyeceksiniz?' diye sordu.

Kadın ise, 'Yalan ya yalan, bi git ya! Hadi be oradan, ne fuhuşu! Fuhuş yapmak istiyorsam evde eskortluk yaparım' şeklinde cevap verdi.

Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.