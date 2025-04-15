Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Taşkın, paylaşımında “14 Şubat’ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL” ifadelerini kullanmıştı.
Gelen şikayetler üzerine gözaltına alınan Taşkın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilmişti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Taşkın hakkında “müstehcenlik” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Adli kontrol tedbirleri kapsamında her gün karakola giderek imza atması gereken Taşkın, imza vermeye gitmeyi unuttu.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Taşkın, imzaya son anda yetiştiğini ekledi.
Yetkililere çağrıda bulunan Merve Taşkın, “Ya yetkili biri duysun sesimi. Taleplerim: Adli kontrol, parmak izi vermemin kaldırılması ve yurt dışı yasağımın kaldırılması. Yaz geliyor, ne olur…” ifadelerini kullandı.