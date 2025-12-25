Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın düzenli sağlık kontrollerinin sürdüğünü belirterek, oy birliğiyle "cezaevinde kalabileceğine" karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan itiraz, Adli Tıp İkinci Üst Kurulu tarafından değerlendirildi. Kurul, mevcut tıbbi bulgular doğrultusunda Çalık’ın cezaevi koşullarında kalabileceği yönünde görüş bildirdi.
Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve cezaevinde kaldığı süre boyunca yaklaşık 25 kilo kaybettiği belirtilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp İkinci Üst Kurulu kararını açıkladı. Kurul, Çalık’ın sağlık durumunun düzenli poliklinik kontrolleriyle takip edildiğini belirterek, cezaevi şartlarında kalmasında sakınca bulunmadığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Buca F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Çalık hakkında, Adli Tıp Kurumu’nun 13 Ağustos tarihli "cezaevinde kalabilir" raporunun ardından avukatları yeniden başvuruda bulundu. Başvuru, Adli Tıp İkinci Üst Kurulu tarafından karara bağlandı.
Çalık’ın avukatları itiraz dilekçelerinde, müvekkillerinin tutuklu bulunduğu süre boyunca yaklaşık 25 kilo verdiğini, 1999 yılında "akut miyeloid lösemi M4" tanısı aldığını ve hastalığın ilerlediğine ilişkin doktor raporları bulunduğunu kaydetti. Dilekçede, 13 Ağustos tarihli Adli Tıp raporunun bilimsel dayanaklardan yoksun olduğu ileri sürüldü.
Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, sunulan dilekçe ve tıbbi belgeler üzerinden yaptığı değerlendirmede, Çalık’ın tutukluluk sürecinde düzenli poliklinik kontrollerinin sağlandığını belirtti. Mevcut tıbbi belge ve tetkiklerin incelenmesi sonucunda, Çalık’ın cezaevi koşullarında kalmasının sağlığı açısından engel teşkil etmediği kanaatine varıldığı ifade edildi. Kurul, Murat Çalık'ın oy birliğiyle "cezaevinde kalabileceğine" karar verdi.