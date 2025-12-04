Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet deposundan 150 milyon TL'ye yakın değerde altın ve gümüşü çalarak İngiltere'ye kaçan memuru konuşurken, bir skandal da Adalar Adliyesi'nde patlak verdi.



ADLİ EMANETTEKİ SİLAHLARI ÇALIP SATTI



Adalar Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışan bir şahsın, adliyedeki adli emanet odasında yer alan silahları çaldığı ve sattığı öğrenildi. İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan denetimin ardından çalındığı anlaşılan 3 silah bulunurken, kayıp 9 silahı arama çalışmaları devam ediyor.



Olaya karıştığı tespit edilen zabıt katibi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.