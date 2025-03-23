Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken polislerin adliye koridorunda kurduğu barikat gerilime neden oldu.
BirGün'de yer alan habere göre, Savcılık sevk yazısının avukatlardan önce medyaya servis edilmesine avukatlar tepki gösterdi. Avukatlar, “Rezalet bu. Biz burada neyi bekliyoruz? Müvekkil yakınları bizden önce medyadan öğreniyor” diyerek isyan etti.
Vekiller de sulh ceza hakimliklerinin bulunduğu alana girmesi engellenince tansiyon yükseldi. Vekillerin polislerin barikatını aştı.