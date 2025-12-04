Büyükçekmece Adliyesi'nde yaklaşık 150 milyon lira değerinde altın ve gümüş soygunuyla Adalar Adliyesi'ndeki silah soygunu Türkiye'nin gündeminde.

Söz konusu ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Buna göre; bu iki adliyede meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığ'ınca dört başmüfettiş görevlendirildi.

SIKI DENETİM YAPILACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı, belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetlerinin de artık çok daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede yalnızca Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak.

Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak.