Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosu soygununda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Hırsızlığı gerçekleştiren memur Erdal Timurtaş hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve Timurtaş'ın soygunu planladığı ve vize başvurusu yaptığı belirlenmişti.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli emanet kasası soygunu soruşturması kapsamında, 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

"BENİ KULLANDILAR, ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANABİLİRİM"

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, adliyeden altın ve gümüşleri tek başına çıkaran şüpheli Erdal Timurtaş’ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, “Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ADLİYEDEN ÇIKMASINI BEKLEYEN SİLAHLI KİŞİLER VARMIŞ!

Timurtaş'ın altınları adliye dışına çıkardığı esnada olası bir müdahale yapılması durumunda güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere bekleyen silahlı bir kişinin de olduğu öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINAN BİR KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

Dosyada yer alan bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu.

Şüphelinin verdiği ifadelerin, soruşturmanın seyrini değiştirdiği öğrenildi.

ALTINLAR ERİTİP NAKTE ÇEVİRİP, PARAYI AKLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, soygunda çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu parayla bir galeri firması kurulduğu ve galeri bünyesinde araç satın alındığı tespit edildi. Galeri firmasını kuran şüpheliler tutuklanırken, söz konusu araçların tamamına el konuldu.

AZMETTİRİCİLER FİRARİ

İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen soygunun, arka planda organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S., İstanbul ve çevresinde M.C. ismiyle bilindiği, soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S. kuzeni M.E. ile birlikte firari olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, M.S. kız arkadaşı E.D. “para aklama” suçundan tutuklandığı bildirildi.

Diğer araçta beklediği tespit edilen başka bir şüpheli M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİNİN DE SOYGUNA DAHİL EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Ayrıca, soygunda kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketinin de olaya dahil olduğu belirlendi. Şirket sahibi B.Ç. ile paranın aklanması amacıyla teslim edildiği tespit edilen emlakçı G.V. tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

TÜM SUÇUN TİMURTAŞ'IN ÜZERİNE KALACAĞI YÖNÜNDE PLAN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin soygundan sonra toplantı yaptığı, soygunun açığa çıkmayacağı düşüncesiyle rahat hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş’ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıklarının dondurulduğu, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.