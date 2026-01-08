İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli Erdal Timurtaş, adli emanette bulunan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtı. Ancak yeni ortaya çıkan bilgiler, Erdal Timurtaş’ın bir çete tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. Türkiye’yi sarsan ve adli emanetlerin güvenilirliğini tartışmaya açan vurguna ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

TUTUKLU SAYISI 16 OLDU

Timurtaş’ın dışarı çıkardığı altın ve gümüşleri iki araca teslim ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. 50 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve tutuklu sayısı 16’ya çıktı. Hırsızlığın organize biçimde planlandığı; çalınan altın ve gümüşlerin kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği, elde edilen paranın ise oto galeri şirketi üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin altın ve para alışverişi yaptığı anlar da kameralara yansıdı.