Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli memurunun yaptığı soygunu konuşuyor. 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüşün çalındığı soygundan da yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

YENİDOĞAN DAVASININ ÜNLÜ SAVCISI ORTAYA ÇIKARDI

NTV'de yer alan habere göre, Olay, adli emanet bürosundan sorumlu, Yenidoğan soruşturmasından tanınan savcı Yavuz Engin'in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık'ta yaptığı anlık denetimde, kasaları açtırmasıyla ortaya çıktı.

13 KASIM'I ÖZELLİKLE SEÇMİŞ

İngiltere'ye kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılma talebinde bulunulan adliye çalışanı Erdal Timurtaş'ın soygun için neden 13 Kasım'ı seçtiği de belirlendi.

O günün, Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.