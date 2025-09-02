Erzurum’da ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca, Palandöken ile Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı yakınındaki ormanlık alanda koşu yaparken bir kişinin cansız bedenini fark ederek polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, bedeni tamamen çürümüş haldeki ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırılarak kimlik tespit çalışması başlatıldı.

FİRARİ DOKTOR ÇIKTI

Yapılan incelemede cansız bedenin, Erzurum Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve daha sonra kaçan Dr. Erdal Bektaş’a ait olduğu saptandı.

Sakarya'da 2006 yılında işlenen Gökhan Atakan cinayetinin firari sanığı Bektaş’ın, ceza kararının ardından firar etmesinden 48 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunduğu öğrenildi.