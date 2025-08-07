Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Radyo programcısı Nihat Sırdar olayı şu şekilde anlattı:

"Bugün memlekette çok tuhaf şeyler oluyor. Ben böyle çok büyük bir yanlışın içinde olduğumuzu düşünüyorum ama şimdi her sabah gündemi takip edip hani anlattığım için detaylara biraz fazla hakimim. Küçük olaylar var ama o küçük olaylar ülkenin nerede olduğunu gösteriyor. Tabii büyük olayları daha çok konuşuyoruz ama şimdi en büyük derdimiz bir adalet, iki liyakat.

'YA AT HAPI'

Bence ülkenin bu durumda olmasına sebep bu. Adaletin nereye geldiğini hani birçok örnekle anlatabilirim ama bir örnekle anlatayım ben. Geçen Murat Ağırel de anlattı bunu da ben de yakın biliyorum hadiseyi. İstanbul'da Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde bir çay ocağı var. Adliyenin bir binasında. O çay ocağında da bir tane adam çay içiyor.

Ocağın sahibi de geliyor diyor ki: "Seni" diyor "hayırdır" diyor, "bir dalgın keyifsiz gördüm" falan diyor. "Ya" diyor "işler güçler falan" diyor adam. "Al" diyor "şu hapı at" diyor "bir kendine gelirsin" diyor. "Bu ne" diyor ya? "Ya at hapı" diyor "sen" diyor. "Bu" diyor "uyuşturucu mu" diyor? "Ya sana ne" diyor "at" diyor falan. "Ben hakimim" diyor ya "sen" diyor "bana böyle bir şey nasıl teklif edersin?" diyor. "Ya at bunu" diyor "Adalet Bakanı bile olursun sen, ne olacak ya" diyor. Ve uyuşturucu teklif ediyor ve adam gerçekten hakim.

ADLİYEDE UZUN NAMLULU SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU

Bunun üzerine hakim savcılığa haber veriyor. Polis geliyor baskın yapıyor. Adliyenin içindeki çay ocağında uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu bulunuyor. Uyuşturucu hap ve uyuşturucu emdirilmiş kağıt ne olduğunu bilmiyorum onun nasıl bir şey olduğunu. Dilekçeyi mi onla yazıyorlar ne yapıyorlar anlamadım da bunu satıyorlar, adliyenin içinde.

Ve bu yeni bir şey değil. Daha önce başka bir adliyede de bayağı böyle adliye emanetten çıkartılan uyuşturucunun bizzat adliyenin içinde hassas teraziyle satıldığını falan görmüştük. Yani bizim adaletimizin geldiği yeri bence bu çok iyi anlatıyor. Hani böyle büyük büyük kararlar şuradan emir geliyor bilmem neden ziyade adalet sisteminin ne kadar bozulduğunu, ne kadar laçka hale geldiğini, ne kadar lakayitleştiğini bu bize gösteriyor."