Yalova Adliyesi önünde sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ömer A., yanında bulundurduğu tabanca ile Halis Turan’ı (40) öldürdü, bir kişiyi de diz kapağından yaraladı.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüpheli Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi’nde polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. Yalova Adliyesi'nde bugün yapılacak duruşmalar ertelendi. Polis ekipleri, adliye çevresinde önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de olay yerinde araştırma yapıyor.