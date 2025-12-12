Bir hakimin, zabıt katibine yönelik cinsel taciz ve ihlalleri adliyeyi karıştırdı; şikayetler sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti.

Ekran Haber'de yer alan habere göre; bir hakim, zabıt katibine "Yoruldun mu, masaj yapayım?" diyerek omuzlarını sıkmaya başladı. Omuzlarının sıkılmasından rahatsız olan katip, "Hakim Bey ne yapıyorsunuz, rahatsız oluyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

'FİZİKSEL TEMASTA BULUNDU' İDDİASI

Ayrı ayrı tarihlerde yine iddiaya göre hakimin, zabıt katibinin saçlarını okşadığı, fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı şikayete konu soruşturma evrakına yansıdı.

'TEK AYAK ÜSTÜNDE BEKLETTİ'

Bir başka iddiaya göre; zabıt katibi duruşma salonunda hazır bulunmadı. Bunun üzerine hakim, zabıt katibini arayıp bir dakika içinde duruşma salonunda olması gerektiğini söyledi.

Bu da yetmezmiş gibi bir de telefonda geri sayım yaptı. Zabıt katibinin duruşma salonuna geç kalması üzerine katibi tek ayak cezasıyla cezalandırdı.

Zabıt katibinin, “Hakim Bey çocuk muyuz? Neden tek ayak üstünde bekliyorum” diye sorduğu, bunun üzerine hakimin, “Ben böyle istiyorum” şeklinde cevap verdiği soruşturma evrakına girdi.

GÖREV YERİNİ DEĞİŞTİRME TALEBİNDE BULUNDU

Zabıt katibi, yaşanan olayların ardından görev yerinin değiştirilmesi talebinde bulundu. Ancak hakim, katibin yer değiştirme dilekçesini yırtıp attı. Bunun üzerine zabıt katibi, bir dilekçe daha yazdı.

BAŞKA ADLİYEYE GÖREVLENDİRİLDİ

Hakim, dilekçeyi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermek üzere kabul etti. Sonra da iddiaya göre Adalet Komisyonu Başkanlığı'na, zabıt katibinin görevini yerine getirirken gerekli özen ve yükümlülüğü yerine getirmediğini, çok sayıda hatalı işlem yaptığını belirterek olumsuz görüş bildirdi ve zabıt katibinin bir başka adliyede görevlendirilmesinde rol oynadı.

HSK HAREKETE GEÇTİ

Tüm bu yaşananların ardından, Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Birinci Daire, Bakan oluruyla hakim hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Müfettişler, söz konusu iddiaların doğru olup olmadığını araştırdı ve raporunu tamamladı. Rapor, İkinci Daireye gönderildi.

Bu süreçte hakim bulunduğu adliyeden doğuda bir başka adliyeye görevlendirildi.

SAVUNMASI ALINACAK

İkinci Daire, ilgili Hakim hakkındaki iddiaları değerlendirmek üzere toplandı. Daire, söz konusu iddialara karşılık hakimin savunmasının alınmasına karar verdi.