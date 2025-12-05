154 milyonla kaçan Erdal Timurtaş’a kırmızı bülten çıkarılıyor. Kaçan soyguncunun tüm bağlantıları ve hesapları incelemeye alındı. Ancak katipler dışında soruşturma açılan yok.

ALTIN VE GÜMÜŞÜ BÖYLE ÇIKARMIŞ

Son yılların en büyük soygununa imza atan Erdal Timurtaş’ın olay gününe ait görüntüleri ortaya çıktı. Adliyenin güvenlik kamerasından elde edilen fotoğraflarda, şüphelinin, boş market arabasıyla adliyedeki emanet bürosuna girmesi yer alıyor. Sonrasında şüphelinin, altın ve gümüşü koyduğu siyah çöp poşetleri market arabasına yükledikten sonra çıkması ve adliyeden ayrılması bulunuyor.

FESLİ'NİN HAYRANI

Timurtaş’ın sosyal medya platformu Facebook’ta Mısırlıoğlu’na güzellemelerle Atatürk düşmanlığı içeren paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Timurtaş, mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, namazını ve orucunu aksatmayan inançlı biriymiş!<