Damla Pamir, Adnan Oktar suç örgütünün "kedicik" olarak tanınan üyelerinden biriydi ve "örgüt üyeliği" suçundan yaklaşık 1,5 yıl hapis yattı.
Cezaevinden tahliye olduktan sonra hayatını tamamen değiştiren Pamir, soyadını ve imajını yeniledi.
İstanbul'da bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Pamir'in, okulun resmi internet sitesinde adı ve fotoğrafı yer alıyor.
Çevresine örgütle tüm bağlarını kopardığını belirten Pamir, eğitim sektöründe yeni bir kariyer inşa etme yolunda ilerliyor.