Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi suçlarından tutuklanarak cezaevine giren ve 8 bin 463 yıl 4 ay ceza alan Adnan Oktar'ın 'baş kedicik'lerinden olan Merve Büyükbayrak'a ait olduğu iddia edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Samimihaber'in haberine göre, 'kedicik' Merve Büyükbayrak'ın Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde çektirdiği fotoğraflar şaşkına çevirdi.

Bakımlı görünümleriyle sık sık gündeme gelen 'kediciklerin, hapishane koşullarında nasıl yaşadıkları, nasıl göründükleri merak ediliyordu.

Fotoğraflarda 'kedicik'in, plastik sandalyede oturmuş sade hali dikkat çekti.

'VELİAHT' OLARAK TANIMLANIYORDU

Öte yandan Büyükbayrak'ın medyada ve kamuoyunda "Adnan Oktar'ın veliahtı" olarak tanımlandığı da belirtildi.

'Kedicik' Büyükbayrak'ın duruşmada tıpkı televizyon programında olduğu gibi Adanan Oktar'a yönelik 'övgü' dolu ifadeleri dikkat çekmişti.

Büyükbayrak, şunları söylemişti:

"Adnan Bey'i yakıcı bir aşkla seviyorum. O cennet kuzusuna saçının telinden tırnağının ucuna kadar aşığım. Adnan Bey benim içime çektiğim nefes gibidir, en yakınımdır, en düşkün olduğum kişidir. Onunla görüşememem hiç önemli değil. Zer aleminde zaten bizim kalplerimiz birbirine yazılı. Ben onu cennete kadar da beklerim. O bizim liderimiz değil; nefesimiz, kalp atışımız, ruh eşimiz.. Cezaevinde aslanlar gibi yatıyoruz. Bu imtihanı yaşamamış olsaydık eksik kalırdık, bize çok iyi geldi bu süreç."