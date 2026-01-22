Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Adnan Oktar grubunun kilit isimlerinden birinin daha yurt dışına kaçamadan yakalandığı öğrenildi.

GazetePencere'de yer alan habere göre, Oktar'ın veliahtı olan Serdar Dayanık, emniyet birimlerinin takibi sonucu bugün yakalandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Ankara ve Muğla istihbarat birimleri ile koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda Dayanık'ın Muğla'dan Avrupa'ya kaçmak üzere yakalandığı belirtildi.

Şahsın saklanmak için bir dönem avukatlık bürosunda yaşadığı, çok fazla telefon hattı değiştirdiği ortaya çıktı.

Hakkında kesinleşmiş 150 yıla yakın hapis cezası bulunan Dayanık'ın işlediği suçlar arasında nitelikli cinsel saldırı, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları bulunuyor.

Dayanık'ın yurt içi ve yurt dışındaki sempatizan gruplarını yönettiği belirtiliyordu.