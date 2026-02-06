Ailesiyle Los Angeles'ta yaşayan Adnan Şen, geçen ekim ayında St. Barths'taki lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde beyin kanaması geçirmiş, ameliyat olduğu Miami'nin ünlü hastanesinde mikrop kapmıştı.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu olan Adnan Şen'in kaptığı mikrop yüzünden kemikteki oluşan enfeksiyonun alınması için kafatası tekrar açılacaktı.
Ali Şen-Metin Şen-Adnan Şen (Soldan sağa)
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Adnan Şen dün Los Angeles'ta bıçak altına yattı.
Hâlâ yoğun bakımda tutulan Şen'in operasyonunun başarılı geçtiği, kemikte oluşan enfeksiyonun tamamen temizlendiği öğrenildi.