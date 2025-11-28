Resmi dilleri arasında Almanca bulunan eski sömürge ülkesi Namibya'da Adolf Hitler Uunona adlı siyasetçinin adı tartışılıyor.

Son olarak yapılan yerel seçimleri kazanan sol görüşlü Swapo partisinin üyesi olan Uunona, 2031'e kadar görevde kalacak.

Böylece Uunona, üst üste beşinci kez koltuğunu korumuş oldu.

'ADOLF HİTLER KARAKTERİMİ YANSITMIYOR'

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre; Uunona, isminin tartışmalara yol açmasının ardından dünyada ün kazandığını ve bundan dolayı değiştirme kararı aldığını ifade etti.

Artık orta adı olan 'Hitler'i kullanmak istemediğini belirten siyasetçi; gelecekte "Adolf Uunona" olarak anılmayı tercih ettiğini söyledi.

Uunona, ismin resmi olarak pasaportundan çıkarıldığı ve 2025 seçiminde oy pusulasında da "Hitler" ibaresinin yer almadığı bildirildi.

Uunona, adını değiştirme gerekçesini "Adolf Hitler karakterimi doğru yansıtmıyor" sözleriyle açıkladı.