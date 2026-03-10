İBB duruşmalarında sanıklara yöneltilen suçlamalardan biri de “Adrese teslim ihaleler”. Ancak ilginçtir, Silivri’de İBB duruşmalarının görülmesi için yapılan 2 bin 295 kişilik yeni duruşma salonunun adrese teslim bir ihale sonucu verildiği ortaya çıktı.

Silivri’deki yerleşkede, inşaatına bu yıl başlanan ve hızla devam eden salonun 982 milyon liraya çıkacağı açıklandı. İnşaatı TOKİ yaptırıyor. Dev salonun 60 ile 120 gün arasında teslim edileceği açıklandı ancak takvime yetişmedi. Bu devasa salonun ihalesini 30 Aralık 2025’te TOKİ yapmıştı. “İstanbul İli Silivri ilçesi Ceza İnfaz Kurumu Yeni Duruşma Salonu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olarak açılan ihalede maliyet 1 milyar 51 milyon lira olarak belirlenmişti. İhaleyi kazanan ise 992 milyon lira ile CENT Yapı İnşaat oldu.

21/B SAHNEDE

İhale, kamuoyunda “adrese teslim” olarak anılan, afet gibi acil durumlarda kullanılan 21/b yöntemiyle yapıldı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, CENT Yapı’nın kurucuları Çetin Kırmızıkan ile Adem Kösterelioğlu olarak görünüyor.

YANDAŞ ŞİRKET

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, inşaata ilişkin yaptığı açıklamada, CENT Yapı İnşaat’ın adının adrese teslim ihalelerde geçtiğini açıkladı. Emre, şunları kaydetti:

“İhaleyi CENT Yapı İnşaat aldı. Bu firmaya baktığımız zaman, sürekli iktidarın kontrolündeki yerlerden iş ve ihaleler aldığını görüyoruz. Nereden almış?

- 2022’de Beykoz Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi.

- 2023’te Adıyaman Gölbaşı deprem konutları. İhale bedeli 2 milyar 744 milyon lira. Bunlar hep adrese teslim işlerdir.

- 2023’te İstanbul Kayabaşı Toplu Konut Projesi. MAKSEM Yapı ile ortak girişim söz konusudur.

- 2024’te Adıyaman Merkez Deprem Onarım işi.

Gerek CENT Yapı, gerek MAKSEM Yapı, aynı iş merkezi içerisindedir. Sıklıkla birlikte ihalelere girmişlerdir. Ortaklarına, ortakların ortaklarına bakıldığında yine yandaşlık ve iktidar işbirliği açıkça ortada.”

1 MİLYAR HARCANDI YİNE DE ZAMANINDA BİTMEDİ

Salonu yapan şirketin aldığı ihaleler çok

Duruşma salonunu Cent Yapı’nın Özülke İnşaat’la birlikte yaptığı anlaşılıyor. İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve özellikle ortak yürüttükleri gayrimenkul projeleriyle tanınan iki ayrı inşaat firması. Cent Yapı, 2010 yılında kuruldu; Özülke İnşaat ise Nevzat Özülke liderliğinde konut inşaatlarıyla tanınıyor. Özülke inşaatın, “Ne yaptıysak emirle yaptık” diyen eski AKP’li Bakan Erdoğan Bayraktar’ın oğlu ile ortak işleri bulunduğu de biliniyor.

İki firmanın inşaatları ise şöyle:

- Cent Otel (Sütlüce): Beyoğlu Sütlüce’de turizm tesisi

- Bulvar İstanbul: Özülke İnşaat’ın markalı konut projesi

- Adres Atakent Evleri: Özülke’nin Halkalı Atakent’teki bölgesindeki konut ve ticari alan projesi.

- Elysium Elit Koşuyolu: Üst segment konut projesi

MEGA DURUŞMA SALONU: EŞİ YOK

- Salonda 555 sanık, bin 268 avukat ve 472 izleyici aynı anda bulunabilir.

- 2 bin 295 kişiyi alabiliyor.

- 3 bin 240 metrekare tek parça salonu var.

- Salonun içi ve dışını 500 jandarma kontrol edilecek.

- Kompleks 11 bin metrekare kapalı alana sahip.

- Cezaevi nakil araçları sanıkları yapının dış kısmına kadar getirecek; buradan yer altına inşa edilen tünel sistemiyle sanıklar hiçbir temas olmadan doğrudan duruşma salonuna çıkarılacak.