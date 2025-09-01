Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'terörsüz Türkiye' olarak nitelenen süreçte gündeme gelen "af düzenlemesi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yargıtay'ın Adli Yıl Açılışı'nda konuşan Bakan Yılmaz Tunç, "Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok" ifadelerini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun değişikliği konusunda taslak çalışması yapıldığını açıklayan Bakan Tunç, "Yaş arttıkça ceza indiriminin azalması konusunda çalışmamız var" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine de yanıt veren Tunç, "Türkiye'de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Türkiye'de anayasa hukuku var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz" dedi.