TBMM’de 51 milletvekilinden oluşan “Terörsüz Türkiye Komisyonu” 1 Ocak 2026’ya kadar çalışmayı planlıyor. 24 Eylül’de 11. kez toplanacak komisyonda bugüne kadar teröristbaşı ve PKK’lılara af, ana dilde eğitim, yeni anayasa, Türk kavramının düzenlenmesi gibi birçok konu tartışıldı.

Komisyona gelen Hizbullah’a yakın derneğin temsilcileri olay çıkarıp Türk askerini suçladı. Komisyonun gündeminde İmralı ziyareti ve teröristbaşı Öcalan ile görüşme de var. Komisyonun “Af, infaz, ev hapsi, umut hakkı” gibi konularda yasa önerileri getirmesi bekleniyor.

İYİ Parti dışında TBMM’deki tüm partilerden oluşan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos’ta yaptı. Bakanlar ve MİT Başkanı bilgi verdi. Şimdiye kadar 10 eski TBMM Başkanı, Barolar, TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD; Cumartesi, Diyarbakır ve Barış Anneleri, Şehit ve Gazi Dernek ve Vakıfları, akademisyenler, Doğu-Güneydoğu’dan iş insanları ile STK’lar görüşlerini açıkladı. Komisyon bugüne kadar her kesimden kişileri dinledi. Çeşitli görüşler şöyle şekillendi: Prof. Havva Kök Arslan: Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Fatih, Atatürk, Selahattin Eyyubi. MHP’li biri olarak söylüyorum Öcalan’ın yaptığı gerçek bir liderlik.

‘ÖZÜR DİLENSİN’

Prof. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu: Siyasi tutuklu ve mahkumların salınabilmesi olanağına infaz kanunuyla başlanabilir. Yerel yönetimler özerklik şartının gerçek anlamında uygulaması sağlanabilir. Prof. Deniz Ülke Kaynak: Hiçbir Kürt’e sırf Kürt olduğu için herhangi bir şey verilemez, hiçbir Alevi’ye sırf Alevi olduğu için herhangi bir şey verilemez ama hepsine sırf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları için bütün hakların verilmesi gerekir.

Rasim Aslan (Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı): Farklı toplumlara mensup şahsiyetler, durumsal koşullara karşı çıkmaları nedeniyle hain ilan edilmemeli. İtibarları iade edilmeli, ders kitaplarından olumsuz ve aşağılayıcı ifadeler kaldırılmalı.

Şahismail Bedirhanoğlu (Günsiad Başkanı): Artık, sivil siyasetin de bir anayasa yapabileceğini göstermek lazım.

Özlem Tanaman (Doğukad Başkanı): Türkiye tarihi bir yol ayrımında, barış artık ertelenemez.

Abdullah Sağır (Mezopotamya İslami Araştırmalar Merkezi): Empati kurularak kanunlar düzeltilmeli, hatalarla yüzleşilmeli, gerekiyorsa özür dilenmeli.

Ayşegül Biçer (Diyarbakır Annesi): 384 aileden 62’si evladına kavuştu. Masum gençler ailelerine dönebilmeli.

Burak Akkol (TİSK Başkanı): Bölgede kişi başına düşen gelir 20 senedir aynı. Yüzde 46 kayıt dışı istihdam var. Terörsüz ülkeler, terörle mücadele edenlere göre 5 katı büyüyor.

Ali Yalçın (Memur-Sen): Yeni ve sivil bir anayasa ile toplumun tüm kesimini kapsayan bir sözleşme yapılmalı.

Abdulkadir Güleç (Diyarbakır Baro Başkanı): Cezaevlerinde tutulan binlerce kişi toplumsal yaşama katılmalı ve özel bir yasa çıkarılmalı. Devlet Kürtçe ile de barışmalıdır.