Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Silivri açıklarındaki depreme ilişkin basın bilgilendirme notu yayımladı.

Notta depremin saat 12.49'da Marmara Denizi’nde meydana gelen depremin merkez üssünün Silivri’ye yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta olduğu anımsatıldı.

Bilgilendirme notunda öne çıkan bilgilere göre, depremin ardından şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedildi.

ARTÇILAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ayrıca artçı sarsıntılarda azalma eğilimi gözlendiği ve bu sarsıntıların önümüzdeki haftalarda sona ermesinin beklendiği bildirildi.

Öte yandan depremin ortaya çıkardığı enerjinin 30 bin ton olduğu ve 26 Eylül 2019'da yine aynı bölgede meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık dört katı olduğu kaydedildi.