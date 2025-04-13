Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye, Amasya'nın Taşova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Saat 17:43'de meydana gelen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4,6 olarak ölçüldü. Depremin derinliği de 6,21 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin şiddeti Samsun, Giresun ve diğer çevre illerden de hissedildi.

AFAD VE KANDİLLİDEN SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin web sitelerinde, Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremlerin saati, büyüklüğü ve şiddeti anlık olarak takip edilebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremlere aşağıda yer alan site linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞTE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Düzce, Muğla, Hatay, Tokat, Hatay, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...