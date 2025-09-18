12 yaşında görme yetisini kaybettikten sonra “Kör Kahin” olarak anılmaya başlayan ve 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, kehanetleriyle hâlâ dünya genelinde tartışma yaratmaya devam ediyor. Vanga’nın özellikle 2026 yılına dair öngörüleri, oldukça çarpıcı ve distopik senaryolar içeriyor.

Doğayla Büyük Hesaplaşma: Afetler Yılı

"AFETLER YILI OLACAK"

Baba Vanga’nın kehanetlerine göre 2026, doğanın öfkesinin en sert hissedileceği yıllardan biri olacak. Kehanetlerde: Büyük depremler, volkanik patlamalar, iklim kaynaklı felaketler ve bu olayların dünya üzerindeki kara parçalarının %7 ila 8’ini ciddi biçimde etkileyeceği belirtiliyor.

Bu felaketlerin ekosistemleri çökme noktasına getireceği, altyapıların yok olacağı ve bunun da büyük göç dalgalarına yol açabileceği öne sürülüyor.

KÜRESEL ÇATIŞMA KAPIDA MI?

Vanga’nın dikkat çeken bir diğer kehaneti ise küresel çapta bir savaş senaryosu. İddiaya göre:

Çin, Tayvan’ı işgal edecek. Bu adım, ABD ile Rusya’yı doğrudan karşı karşıya getirecek. Gelişmeler, bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebilir. Bu kehanet, halihazırda jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bölgelerdeki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde kamuoyunun dikkatini çekiyor.

YAPAY ZEKA KONTROLÜ ELE ALACAK MI?

Vanga'nın 2026 için bir başka öngörüsü de teknolojiye ilişkin. Ona göre bu yıl:

Yapay zekâ, insanların pek çok görevini devralacak. Karar alma süreçlerinde insan iradesi, algoritmaların gölgesinde kalacak. İnsan ile makine arasındaki çizgi giderek silikleşecek. Bu kehanet, yapay zekânın günümüzdeki hızlı gelişimiyle birlikte tartışmalara zemin hazırlıyor.

UZAYLILARLA İLK TEMAS 2026'DA

Baba Vanga’nın 2026 için en dikkat çeken kehaneti ise Kasım ayında yaşanacağı iddia edilen bir uzaylı teması.

Büyük bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceği, insanlıkla ilk resmi temasın bu yıl gerçekleşeceği ve bu olayın, dünya dışı yaşamla yeni bir dönemin başlangıcı olacağı öne sürülüyor.

Bu kehanet, bilimsel olarak doğrulanmış bir temele dayanmasa da uzay araştırmalarına duyulan ilginin giderek arttığı bir dönemde tekrar gündeme gelmiş durumda.

KEHANETLER GERÇEKLEŞİR Mİ?

Baba Vanga'nın geçmişte bazı gelişmeleri öngördüğü iddia edilse de, kehanetlerin büyük bölümü kanıta dayalı değil ve çoğunlukla yorumlamaya açık ifadelerden oluşuyor. Bilim insanları, bu tür öngörülerin eleştirel akıl süzgecinden geçirilmeden değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.