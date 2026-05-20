Şeriatla yönetilen Afganistan'daki insanlık dışı durum ortaya çıktı. 3 çocuğuyla açlık çeken bir baba, ailesini beslemek için 7 yaşındaki kızını satılığa çıkardı.

Küçük çocukların "bakire olmak şartıyla" evlendirilmesinin yasal hale getirildiği Afganistan'da küçük kız çocukları, yaklaşık 150 bin ila 200 bin TL'ye satışa çıkartılıyor.

BBC haberine göre satışa çıkarılan çocukları çoğu, zaten hastalık yaşayan çocuklar. Ailelerin bakamadığı çocuklar bu şekilde daha varlıklı Afganlara satılıyor.

Bu çocuklar, çoğu Taliban'a yakın oaln varlıklı Afganlar tarafından eş olarak alınıyor. Aç aileler ise bu parayı harcayacak bir pazarı bile zor buluyor.

7 YAŞINDAKİ KIZINI SATACAK

Kızını satılığa çıkartan babalardan biri olan Abdul Rashid Azimi, 7 yaşındaki ikiz kızları Rükiye ve Rohila'yı satışa çıkarmak istemediğini, ancak zorunda olduğunu söyledi.

Borç içinde ve çaresiz olduğunu söyleyen Azimi, gazetecilerin soruları üzerine ağlamaya başladı.

Azimi, "Kızlarımı satmaya hazırım. Eve aç ve susuz dönüyorum. Çocuklarım benden ekmek istiyor ama verecek hiçbir şeyim yok" dedi.

Kızlarından birini evlilik veya ev işleri için satması durumunda diğer çocuklarını en az dört yıl besleyebileceğini belirten baba, kalbinin kırıldığını ama başka çaresinin olmadığını vurguladı.

Taliban rejimi altında kız çocuklarının eğitimi ve çalışması yasaklandığı için aileler erkek çocukları geleceğin reisi olarak görüp kızlarını feda ediyor.

Anne Kayhan ise sadece sıcak suya karıştırılmış ekmek yiyebildiklerini söyledi. Kızının satılması hakkında ise yorum yapmak istemedi.

HASTA KIZINI YAKLAŞIK 200 BİN TL'YE SATTI

Benzer bir dramı yaşayan Seyid Ahmed ise apandisit ve karaciğer kisti hastalığına yakalanan beş yaşındaki kızı Şahika'yı, gelin olmak üzere akrabasına satmış.

Tedavi masraflarını karşılayacak parası olmadığını söyleyen baba "Kızımı bir akrabama sattım. Ameliyat parası bu satıştan gelen 200 bin Afgani (1 TL = 1,38 Afgani) ile ödendi. Paranın hepsini alsaydım kızımı hemen götürürdü. Bu yüzden şimdi sadece tedaviye yetecek kadarını aldım.Kalanını beş yıl içinde ödeyecek ve sonra kızımı götürecek. Kızım onun gelini olacak" dedi.

Beş yıl sonra henüz 10 yaşındayken evlendirilmek üzere evden ayrılacak olan küçük Şahika'nın 12 yaşında çocuk sahibi olması bekleniyor. Babası ise "param olsa asla bu kararı vermezdim" dedi.

TALİBAN AFGANİSTANI CEHENNEME DÖNÜŞTÜ

Afganistan'daki bu insani krizin arkasında uluslararası yardımların kesilmesi ve çorak Afganistan topraklarındaki kuraklık oldu.

ABD ve İngiltere Taliban'ın yardımlarını çekmesiyle tüm insani yardımı keserken, ülkedeki eyaletlerin yarısından fazlasını vuran şiddetli kuraklık açlığı had safaya çıkardı.

2021 yılında yönetimi ele geçiren Taliban hükümeti ise suçu geçmiş yönetime ABD dolarlarıyla yaratılan yapay ekonomiye atıyor.

Taliban sözcüsü Hamdullah Fitrat, işgalin ardından yoksulluk ve işsizlik devraldıklarını savunuyor.

Ancak Taliban'ın kadınlara yönelik insanlık dışı kuralları bu akıl almaz çocuk ticaretinin temelini hazırladı. Tüm kadınların çalışması, eğitim alması, hatta evden çıkması yasaklandı.

MEZARLIKLAR ÇOCUKLARLA DOLU

Çocuklarını satmayı reddeden aileler ise ölümcül açlıkla boğuşuyor. Birkaç hafta önce 14 aylık kızını kaybeden Muhammed Haşim, "Çocuğum açlıktan ve ilaçsızlıktan öldü. Bir çocuk hem hasta hem açsa öleceği bellidir" dedi.

Bölgenin ileri gelenleri, yetersiz beslenmeye bağlı çocuk ölümlerinin son iki yılda çok ciddi şekilde arttığını belirtti.

Resmi ölüm kayıtlarının tutulmadığı bu topraklarda gerçeği sadece aileler biliyor. Çançaran bölgesindeki mezarlıkta yapılan gözlemler, küçük çocuk mezarlarının sayısının yetişkin mezarlarının tam iki katı olduğunu gösterdi.