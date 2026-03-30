Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaydedilen görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Bir ticari taksinin bagajına doldurulan etlerin hijyen kuralları hiçe sayılarak bir et lokantasına taşındığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri adrese yönlendirildi.
İşletmeye giderek detaylı denetim yapan ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda uygunsuz koşullarda taşınan 152 kilogram ete el koydu. Kuralları ihlal eden lokantaya idari para cezası kesildi.
El konulan etlerin gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından imha edileceği belirtilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.