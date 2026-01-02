Son dönemin başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu, yeni yılda paylaştığı fotoğrafta bu kez yalnız poz vermedi.
Ünlü oyuncu, söz konusu gönderide annesi Lütfiye Saraçoğlu ile birlikte samimi bir kareye yer verdi.
Anne-kızın bu birlikteliği kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda özellikle ikilinin benzerliği konuşuldu.
Takipçilerden bazıları "güzellik genetikmiş", "annesinin kızı olduğu her halinden belli" ve benzeri ifadelerle paylaşımı yorumladı.