Tiyatrocu Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı, oyuncu Irmak Ünal 2017 yılında iş insanı Emre Karabacak'tan boşandı. Eylül 2021'de radikal bir karar aldı; oyunculuk kariyerini noktaladı ve iki çocuğu ile Endonezya'nın Bali adasına yerleşti.

Ünal bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu.

"YENİ YILIN İLK GÜNÜYDÜ... NE SÜRPRİZ!"

"Sonuçların meme kanseri' kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… Ne sürpriz! Ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" 48 yaşındaki Irmak Ünal yaşadığı süreci "Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" sözleriyle tarif etti.

"ERKEN TEŞHİS GERÇEKTEN HAYAT KURTARIR"

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii dürüst olayım… Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar. Bu, benim için tıbbın en saf hali."

"İYİLEŞMEK ARTIK BENİM İÇİN BİR SANAT"

"Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar... Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi. Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese; sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz."

"Ne kadar ameliyathane kapısında 'vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum' desem de asla yalnız değildim. Önce Allah'ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim. Öözellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için."

"YENİ BİR GÜN, YENİ BİR BEN"

"Sonuçta hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. Çok değerlisiniz. Ve İşte buradayım. Kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben."