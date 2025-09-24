Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak kabul edilen 'Abi' için hazırlıklar sürüyor.

Kenan İmirzalıoğlu (51) ve Afra Saraçoğlu'nu (27) buluşturan dizinin çekimleri henüz başlamazken, ikili arasındaki yaş farkı sert eleştirilere yol açmıştı.

Çok konuşulan yaş farkı konusu dün Saraçoğlu'na soruldu. "Karakter yaşına uygun, bizlik bir şey yok" dedi.

Dizi ile ilgili de şunları söyledi: "Okuma provası daha başlamadı. Bu ay içerisinde başlar herhalde. Yeni iş, heyecanlıyız. Bakalım neler bekliyor, güzel proje olacağına eminim."

'Abi'de Kenan İmirzalıoğlu doktor, Afra Saraçoğlu ise avukat rolüyle karşımıza çıkacak.