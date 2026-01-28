ATV'de yayınlanan, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı 'A.B.İ.' dizisi, kamera arkasında yaşananlarla gündeme geldi.

Dizinin kadın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun senaryodaki öpüşme sahnesini reddettiği öne sürüldü.

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ilk kez Türkan Şoray'dan sonra Afra Saraçoğlu, senaryoda yazılan öpüşme sahnesini reddetti."

"Dizi daha başlamadan gündem olmuştu. Yaş farkı tartışıldı, sosyal medya ayağa kalktı. Ama işin bir de kamera arkası var…"

"Yeni nesil oyuncular artık sadece rol seçmiyor, sahne sınırlarını da kendileri belirliyor."

"Eskiden konuşulmayan konular şimdi açık açık masada. Ekrandaki hikâyeden çok, perde arkası konuşuluyor."

"Görünen o ki bu dizi, senaryosundan önce kulisleriyle konuşulacak."

YAŞ FARKI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Dizi projesi ilk duyurulduğunda, 28 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem olmuştu.

Çok konuşulan yaş farkıyla ilgili Saraçoğlu, "Karakter yaşına uygun, bizlik bir şey yok" demişti.