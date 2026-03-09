Afra Saraçoğlu, Paris seyahatinin ardından İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Yoğun tempodan kısa bir kaçamakla dönen ünlü oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Saraçoğlu, kısa süreli sohbet sırasında hem projeleri hem de özel hayatıyla ilgili sorularla karşılaştı.

YALI ÇAPKINI'YLA BAŞLAYAN AŞK

Son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Saraçoğlu, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile ekrandaki uyumları çok konuşulmuş, ikilinin rol arkadaşlığı bir süre sonra gerçek hayatta da aşka dönüşmüştü. Magazin gündeminden düşmeyen çift, geçen yıl yollarını ayırmıştı.

MERT RAMAZAN DEMİR SORUSU GELİNCE...

Havalimanındaki sohbet sırasında gazeteciler, Saraçoğlu’na eski sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında da sorular yöneltti.

Bu sorular karşısında kısa bir duraksama yaşayan oyuncu, “Bence sormayın” diyerek konuyu kapatmak istedi.

KAHKAHALARLA KAÇTI

Muhabirlerin “Mert Ramazan Demir ile arkadaşlığınız devam ediyor mu?” sorusunu yöneltmesi üzerine Saraçoğlu bu kez kendini tutamadı.

Kahkahalara boğulan ünlü oyuncu, herhangi bir yanıt vermeden gülerek alandan uzaklaştı. O anlar ise magazin kameralarına yansıdı.