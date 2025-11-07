Tarım ve Orman Bakanlığı ülkeye yasa dışı yollarla getirilen Afrika aslanı yavrusuna el konulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine Milli Parklar ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan ülkemize getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildi." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yavru aslan, ekiplerimiz tarafından koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulanmıştır.