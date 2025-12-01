Kış mevsiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sivrisinek ve sinek sorunları da yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşların küresel iklim değişikliğini yeterince dikkate almadığını ifade eden İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, tropikal bölgelerde görülen Aedes aegypti (Sarı Humma sivrisineği) ve Culex türlerinin Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde yerleşik olarak görülmeye başladığını belirtti.

Eklem bacaklıların ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Ayhan, bu canlıların yaşadıkları iklimlerin tropikal ve subtropikal bölgeler olduğunu kaydetti. İklim değişikliğinden dolayı bu bölgelerde yaşayan sivrisineklerin ülkemizde de görüldüğünü aktaran Ayhan, bundan dolayı alışık olmadığımız bazı enfeksiyon hastalıklarını görmeye başladığımı ifade etti.

VATANDAŞLARI UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün en önemli sağlık sorunlarından birinin antibiyotik direnci, diğerinin ise vektörle bulaşan enfeksiyonlar olduğunu söyleyen Ayhan vatandaşları, "Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyada vektörlerle bulaşan hastalık oranının yaklaşık yüzde 17 olduğunu belirtiyor. Bu nedenle yakın geleceğimizde bu konuda önemli sorunumuz var. Hem kamu yönetiminin hem de yurttaşların farkındalığının yüksek olması gerekiyor" diye uyardı.

2 BÖLGEDE GÖRÜLMEYE BAŞLANDILAR

2 tropikal sivrisinek türünün Batı Nil Ateşi'ni taşıdığını belirten Uzm. Dr. Ayhan, Türkiye'de de bu türlerin görüldüğünü vurguladı. Özellikle Marmara Bölgesi, Trakya Bölgesi'nde doğrulanmış vakaların olduğu ifade eden Ayhan, Ege Bölgesi'nde de bu vakalara geçen yıl rastlanmaya başladığını ekledi ve şunları söyledi:

"Örneğin Manisa'da Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında da 6 kişide bu enfeksiyon tespit edildi. Bu bize tehlikenin yavaş yavaş yaklaştığını, daha önce alışkın olmadığımız bazı enfeksiyon hastalıklarının yayılma ihtimalinin olabileceğini gösteriyor. Çünkü vektörler uygun ortamı bulduklarında hızla çoğalıyorlar"

HAVUZLAR VE SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT

Virüslü bireylerin kanını emerek sağlıklı kişilere bu virüsü taşıyan sivrisineklerin çoğaldığı alanlara da değinen Ayhan, özellikle akım olmayan süs havuzları ve su birikintilerine dikkat çekti. Bundan dolayı ilaçlamanın sık yapılması gerektiğini söyledi.

Özellikle sivrisinek sorunu olan bölgelerde vatandaşların kol, bacak gibi temasa açık organların kapatılası konusunda uyarı yapan Ayhan, haşere uzaklaştırıcı losyonlarla kendilerini korumaya almaları önerisinde bulundu.

"YABAN HAYATTAN UZAK DURUN"

Küresel iklim değişikliğiyle beraber havaların sıcak gitmesinin sadece sivrisinekler değil karasinekler ve diğer vektörler için de risk oluşturduğunu aktaran Ayhan, insanların yaban hayattan izole kalması gerektiğini belirtti.