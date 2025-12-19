Rafa Silva krizinin ardından Jota ve Cengiz’in sakatlığına El Bilal ve Ndidi’nin de Afrika Kupası’na gitmesi eklenince Beşiktaş, kadro kurmakta iyice sıkıntı yaşamaya başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın özellikle orta saha için çözüm arayışına girdi. Maç eksiği olmasına karşın Demir Ege ve Salih’ten birinin oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kartal Kayra da orta sahada adaylardan biri konumunda.

SOLDA SIKINTI BÜYÜK

Sergen Yalçın, bu sıkıntılı süreçte oynanacak Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları için bütün futbolcularına ‘Hazır olun’ emri verirken, sol kanat için alternatifsizlik başını ağrıtıyor. Sola bu aşamada Devrim Şahin tek aday durumunda. Sağda Rashica görev alacağı için Cerny 10 numaraya çekiliyor. Ancak maçın gidişatına göre Cerny ile Rashica yer değiştirerek oynayacak.