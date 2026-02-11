Yenipazar ilçesinde yaşayan Yenipazar Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek, ilçe merkezinde akşam saatlerinde gördüğü nesli tehlike altındaki oklu kirpiyi cep telefonuyla görüntüledi. Oklu kirpiyi zarar görmemesi için bir süre takip ettiğini söyleyen Kozbek, "Oklu kirpiyi yol ortasında ilerlerken görünce çok şaşırdım. Başka araçların çarpmaması ve insanların kendisine zarar vermemesi için bir süre ettim. Bahçeye girip, bir süre sonra gözden kayboldu" dedi

TEHLİKE ANLARINDA ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR



Çoğu zaman bir neden olmadan insanlara saldırmayan oklu kirpiler, tehdit edildiklerinde kullandıkları savunma mekanizması ile oldukça ölümcül olabilmekte.