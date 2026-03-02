Afrika’nın makus talihi değişmiyor. Güney Sudan ile Sudan arasındaki tartışmalı Abyei bölgesinde, kabileler arası çatışma süsü verilmiş dev bir katliam yaşandı. Yerel yetkililerin ve insani yardım kuruluşlarının doğruladığı bilgilere göre, saldırı o kadar ani ve vahşiceydi ki kimse kaçmaya fırsat bulamadı.

EVLERİYLE BİRLİKTE YAKILDILAR!

Saldırının detayları kan donduruyor: Saldırganlar ağır silahlarla köylere girdi. İlk belirlemelere göre 169 kişi katledildi, yüzlerce kişi ise ağır yaralı. Sadece insanlar öldürülmedi; evler, tahıl ambarları ve hayvan ağılları ateşe verildi. Kurtulanlar, yanlarına hiçbir şey alamadan ormanlara kaçtı.

Bölgedeki aktivistler, bu saldırının basit bir kabile kavgası olmadığını, sınırın öte yanındaki istikrarsızlıktan beslenen milis güçlerin parmağı olduğunu ileri sürüyor.

KUŞATMA ALTINDA "YAVAŞ ÖLÜM"!

RSF militanlarının kasabaya girmesiyle başlayan dehşet, sadece silahlı saldırılarla sınırlı kalmadı:

Kasabanın tüm gıda depoları, marketleri ve eczaneleri militanlar tarafından boşaltıldı. Halk bir lokma ekmeğe muhtaç bırakıldı. Temiz suya erişim kesildi, kanalizasyon sistemleri çöktü. Kasabada kolera ve şiddetli ishal salgını baş gösterdi. İlaç yok, doktor yok, yardım yok!

Cesetleri gömecek yer kalmadı: Ölenlerin sayısı o kadar arttı ki, insanlar yakınlarını evlerinin bahçelerine veya sokak aralarına gömmek zorunda kalıyor.

"BİZİ BURADA ÖLÜME TERK ETTİLER"

BBC'ye konuşan bir bölge sakini, yaşadıkları cehennemi şu sözlerle anlattı: "Her gün onlarca insanı kaybediyoruz. Bazıları doğrudan vuruluyor, ama çoğu mide ağrısı ve açlıktan ölüyor. Dünya bizi unuttu, burada sadece ölümün sırasını bekliyoruz."

Uluslararası yardım kuruluşları bölgeye girmeye çalışıyor ancak militanlar tüm giriş çıkışları tutmuş durumda. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, bu sadece bir kasabada yaşananlar; Sudan genelinde milyonlarca insan benzer bir kaderle yüz yüze.

İNSANLIĞIN UNUTTUĞU COĞRAFYA

Haber kanalları Orta Doğu’daki füze menzillerini santim santim hesaplarken, Güney Sudan’da 169 insanın bir gecede yok edilmesi alt yazı bile olamadı. Batı dünyası için "istatistikten ibaret" görülen bu canlar, aslında küresel duyarsızlığın en acı kurbanları.

Sudan coğrafyası adeta bir ölüm tarlasına dönüştürülmüş durumda. Silah lobileri parasına para katarken, faturayı yine çıplak ayaklı Afrikalı çocuklar ödüyor. 169 kişinin ölümü "sürpriz" değil, dünyanın kör ve sağır kalmasının acı bir sonucudur!