Son yerel seçimde Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden MHP'den belediye meclis üyesi seçilen Ahmet Gezer ve Mevlüt Bayezit bugün akşam saatlerinde İYİ Parti saflarına geçti.

Yerel basının aktardığına göre, düzenlenen rozet töreninde İlçe Başkanı Av. Alperen Sak, Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, Belediye Meclis Üyeleri, Parti Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı.

Bazı haber sitelerinde, iki üyenin MHP tarafından, "parti politikalarına aykırı hareket ettikleri" gerekçesiyle kesin ihraç için disiplin kuruluna sevk edildiği iddia edildi.

Ancak yaptıkları açıklamada söz konusu iddiaları yalanlayan meclis üyeleri şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada, Türk milliyetçiliğini temsil ettiğini iddia eden Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin; Milletin hassasiyetlerini hiçe sayan “Terörsüz Türkiye süreci” adı altında yürütülen ve terörle arasına net mesafe koyamayan politikalara sessiz kalan ,Türk milliyetçiliğinin temel değerlerinden uzaklaşan bir çizgiye sürüklendiği açıkça görülmektedir."